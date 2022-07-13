Названа профессия с самым высоким риском суицида

Суицид занимает 17-е место по причинам смерти в мире. С 1999-го по 2017 год число таких происшествий в США выросло с 10,5 до 14 процентов, то есть примерно на 100 тысяч человек.

Ученые из Калифорнийского университета в США решили оценить риск самоубийства среди представителей различных профессий. Они проанализировали данные с 2003 по 2018 года из 39 штатов. Как оказалось, среди гражданских профессий чаще всего к самоубийству склоны врачи женского пола и медсестры.

Выводы исследования представлены в Journal of the American Pharmacists Association.

По словам экспертов, уровень риска самоубийства среди работников фармацевтики также оказался выше, чем у остальных профессий. С другой стороны, в целом, большинство покончивших с собой американцев – это белые мужчины в среднем возрасте 53,5 года.

Однако на 100 тысяч фармацевтов в США приходится по 20 случаев самоубийства, что самый высокий показатель. В остальных профессиях показатель составляет примерно 12 человек на 100 тысяч.

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