Офис нацразведки США опубликовал доклад об НЛО

Впервые за 50 лет был обнародован доклад о природе неопознанных летающих объектов.

Один из офисов Национальной разведки США опубликовал доклад о природе НЛО. В документе содержится целых семь страниц, однако ясности о том, что же это может быть он не внес. В докладе сообщается о том, что НЛО могут быть опасны для государства в том случае, если применят неизвестные для американской армии и ученых технологии.

Кроме того, не совсем понятно, как НЛО нарушают известные законы аэродинамики. По словам американских разведчиков, чтобы изучить этот вопрос, понадобится большое количество сил и времени.

Также в докладе описывается случай, во время которого удалось зафиксировать объект, по внешним характеристикам напоминающий воздушный шар.

Отметим, что Пентагон уже давно занимается изучением НЛО.

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