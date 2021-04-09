Озера становятся опасными из-за изменения климата — ученые

Учены заявили, что бурное цветение цианобактерий, которое вызвано изменением климата и стоком сельскохозяйственных отходов в водоемы, способствует попаданию смертельно опасных токсинов в атмосферу. Об этом сообщает издание Science Alert.

По словам исследователей, сине-зеленые водоросли выделяют анатоксин-а (АТХ), вызывающий затрудненное дыхание, мышечные спазмы, конвульсии и может привести к смерти от остановки дыхания.

Выяснилось, что цианобактерии интенсивно размножаются в теплой и богатой питательными веществами воде, например в озерах и прудах. Из-за этих водорослей снижается уровень растворенного в воде кислорода, а после их гибели могут возникнуть зоны гипоксии, в которых гибнут водные животные.

Ученые обнаружили, что при определенных условиях АТХ может попасть и в воздух. По словам специалистов, прямой контакт или вдыхание этих цианотоксинов может представлять опасность для здоровья людей, а особенно, тех, кто отдыхает вблизи цветущих водоемов.

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