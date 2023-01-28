Памела Андерсон рассказала, как свела с ума путина при встрече

Мало кто знает, что легендарная актриса Памела Андерсон лично знакома с президентом рф владимиром путиным.

Фотомодель Памела Андерсон встала на защиту украинцев во время полномасштабного вторжения россии* на территории соседнего суверенного государства. И недавно звезда рассказала о встрече с лидером российской федерации владимиром путиным.

Подробнее об этом информирует издание Факты.

Звезда легендарных фильмов 90-х является многолетней активисткой PETA — организации «Люди за нравственное отношение к животным». Из-за своей активной гражданской позиции, Памела Андерсон часто встречалась с высокопоставленными чиновниками, в том числе с российскими политиками, через которых она лоббировала запрет на импорт продукции из тюленей.

Актриса рассказывала, как была в кремле, и сидела за одним столом с владимиром путиным. После встречи, уже другие люди рассказывали, что путин был в восторге от звезды, и «словно получил от нее кайф».

«Я не знаю, что сейчас правильно говорить, — сказала Андерсон в интервью, — потому что это ужасно. Я голосовала за Байдена в 2020 году. Моя политика проста: просто продолжайте поддерживать людей».

Ранее «Курсор» информировал, что известный актер рассказал, что в канун Нового года получил 30 переломов. Поклонники думали, что легендарный артист лишится жизни и медики так и не смогут вернуть его к нормальной жизни.

Напоминаем, что известный голливудский актер берет перерыв в кино из-за проблем со здоровьем. Звезде супергеройских фильмов Marvel диагностировали очень опасное заболевание, которое невозможно вылечить из-за плохой изученности заболевания.

Отметим, что голливудский актер Дэниел Крейг, который на протяжении многих лет воплощал образ секретного агента Джеймса Бонда, отказался дальше играть эту роль.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!