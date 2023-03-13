Площадь льда вокруг Антарктиды рекордно уменьшилась, ученые предупредили об опасности

Площадь ледяного покрова вокруг Антарктиды сократилась до минимума.

Площадь морского льда вокруг Антарктиды составляет 1,79 миллиона квадратных километров. Это рекордно низкий показатель за последние 45 лет.

Об этом свидетельствуют данные Службы по изменению климата Copernicus.

Заместитель директора ведомства Саманта Берджесс отметила, что последние полученные учеными данные показывают, что морской лед вокруг Антарктиды достиг самого низкого уровня за 45 лет спутниковых данных. Эти условия низкого уровня морского льда могут иметь важные последствия для стабильности антарктического шельфового льда и, наконец, для глобального повышения уровня моря.

Известно, что антарктический морской лед достиг самой низкой месячной площади за всю историю спутниковых данных, на 34% ниже среднего показателя за февраль, побив предыдущий рекорд февраля 2017 года.

Суточный размер антарктического морского льда также достигла исторического минимума, превзойдя предыдущий рекорд, установленный в феврале 2022 года.