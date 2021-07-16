Победители Евровидения выпустили новый скандальный клип

Клип был снят на композицию I wanna be your slave.

Музыканты группы выступили в крайне экстравагантных нарядах, в частности, лидер коллектива Дамиано Давид предстал в женском белье.

А басист Виктория Де нарядилась в кожаный боди.

Однако фанатов больше всего поразила сцена, в которой Дамиано Давид целуется с барабанщиком Итаном Торкио.

Поклонники коллектива остались в восторге от увиденного и засыпали видео Måneskin комплиментами.

Курсор уже сообщал, что культовая американская певица выступила с обвинениями в адрес своего отца.

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Бритни Спирс призналась, что не знает, будет ли она когда-нибудь снова выступать на сцене.

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