Похороны принца Филиппа пройдут в узком кругу из-за коронавируса

Организация похорон была пересмотрена с учетом преобладающих обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19.

Похороны британского принца Филиппа не будут проводиться на государственном уровне и не будут проводиться публичные церемонии на которых общественность могла бы отдать дань уважения перед похоронами, заявила Геральдическая палата. Меры были пересмотрены в соответствии с ограничениями COVID.

Об этом пишет JPost.

«Тело Его Королевского Высочества будет покоиться в Виндзорском замке перед похоронами в часовне Святого Георгия. Это соответствует обычаям и «пожеланиям Его Королевского Высочества», — заявила в пятницу Геральдическая палата.

«Организация похорон была пересмотрена с учетом преобладающих обстоятельств, связанных с пандемией COVID-19, и мы с сожалением просим представителей общественности не пытаться присутствовать или участвовать в каких-либо мероприятиях связанных с похоронами».

Ранее Курсор сообщал, что Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

Ранее мы писали, что супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу. Источник во дворце сообщает, что принца доставили на машине в больницу и после обследования на несколько дней оставили его в больнице, чтобы врачи могли следить за его состоянием.

Также позже стало известно, что супругу Елизаветы II провели операцию на сердце. В больнице уточнили, что принц Филипп пробудет в больнице еще несколько дней, чтобы восстановиться после операции. Последнее время принцу нездоровилось, его несколько раз госпитализировали, а на фотографиях в последнее время он выглядел совсем болезненным.

17 февраля принц Филипп попал в больницу.

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