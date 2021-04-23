Популярная компания выпустила книгу кулинарных рецептов из продуктовых отходов

Представительство компании Ikea в Канаде выпустило книгу с кулинарными рецептами блюд,, приготовить которые можно из пищевых отходов.

Отмечается, что книга получила название ScrapsBook.

В книге представлены 50 рецептов приготовления различных блюд из остатков пищи.

В частности, среди рецептов – приготовление бекона из банановой кожуры и смузи из перезревших фруктов и овощей.

Авторами книги выступили 10 шеф-поваров, которые захотели рассказать о том, как правильно можно хранить и использовать остатки пищи.

При этом в Ikea планируют уже к 2030 году перейти на биоразлагаемый пластик.

Ранее Курсор сообщал, что в Израиле ежегодно выбрасывается пищевых отходов на 3 миллиарда шекелей.

Австралия потратит миллионы долларов на экологию в стране. Премьер-министр Скотт Моррисон сказал, что деньги, которые будут потрачены на строительство новых центров по производству водорода и технологий улавливания углерода, позволят создать более 2500 рабочих мест при одновременном сокращении выбросов парниковых газов в Австралии.