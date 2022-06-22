После удара по аэропорту Дамаска частная сирийская авиакомпания вылетела на российскую авиабазу

Самолет стал первым сирийским международным рейсом, который приземлился на данной авиабазе с тех пор, как россия взяла ее под свой контроль в 2015 году.

Самолет частной сирийской авиакомпании Cham Wings приземлился во вторник в аэропорту, используемом российскими военными в прибрежной провинции Латакия на западе Сирии, сообщило государственное информационное агентство страны.

Рейс из города Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах стал первым рейсом, который приземлился на авиабазе после того, как аэропорт Дамаска был поврежден в результате предполагаемого израильского авиаудара в начале этого месяца.

Это также первый сирийский международный рейс, приземлившийся на этом объекте с тех пор, как россия* заняла его после присоединения к войне в Сирии в сентябре 2015 года, что помогло склонить баланс сил в пользу сил сирийского президента Башара Асада.

Международный аэропорт Бассель аль-Асад, известный россиянам как база Хмеймим, обслуживает Латакию, ключевой сирийский порт на Средиземном море.

В результате авиаудара 10 июня, приписываемого Израилю, был нанесен удар по международному аэропорту Дамаска, нанесен значительный ущерб инфраструктуре и взлетно-посадочным полосам, а главная взлетно-посадочная полоса вышла из строя. Работы по устранению повреждений продолжаются.

С тех пор рейсы в основном перенаправлялись в международный аэропорт в северном городе Алеппо, крупнейшем городе Сирии и когда-то ее главном коммерческом центре.

На базе Хмеймим базируются российские военные самолеты, которые в течение многих лет использовались для организации бомбардировок противников Асада, а также предполагаемых укрытий группировки «Исламское государство». В 2017 году на базе приземлился глава рф путин, где он встретился с Асадом и высшими российскими и сирийскими офицерами.

Курсор сообщал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова.

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