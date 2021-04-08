После вакцинации AstraZeneca в Британии скончались 19 человек

В отчете регулятора Великобритании по контролю за лекарствами отмечается, что по состоянию на конец марта в результате вакцинации от COVID-19 препаратом AstraZeneca было зафиксировано 79 случаев тромбоза.

При этом не менее 19 человек, привившихся от COVID-19 AstraZeneca в последствии скончались. Об этом сообщает агентство Великобритании по контролю за лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

Отмечается, что троим из умерших не исполнилось даже 30 лет. В данный момент одну вакцину препарата AstraZeneca в Великобритании получили уже не менее 20 млн человек.

В агентстве по контролю за медпрепаратами сообщили, что вакцина от COVID-19 AstraZeneca более эффективна для людей старшего возраста и менее действенна для более молодых граждан.

Специалисты ведомства сообщают, что среди молодежи в возрасте до 29 лет риск серьезных побочных эффектов после вакцинации AstraZeneca составляет 1,1 случай на 100 тыс человек, 0,8 для группы 30-39 лет, 0,5 — 40-49, 0,4 — 50-59, 0,2 — 60-69.

В связи с этим в агентстве не рекомендуют использовать AstraZeneca при вакцинации граждан моложе 30 лет.

Ранее Курсор сообщал, что в Британии людям до 30 лет рекомендуют не вакцинироваться AstraZeneca.

Регулятор ЕС подтвердил новый побочный эффект AstraZeneca.

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В ЕС признали связь тромбоза и препарата AstraZeneca.

Одно из предприятий в США прекратило производство вакцины AstraZeneca.

Гражданам США после вакцинации от COVID-19 разрешили путешествовать.

Великобритания запрещает поездки из еще 4 стран из-за коронавируса.

В Индии обнаружили инфицированных коронавирусом сразу с двумя мутациями

Напомним, 30 января 2020 года ВОЗ признала коронавирус проблемой мирового масштаба. Позже власти ЕС запустили инновационную программу Горизонт-2020 для исследования коронавируса.

Минздрав опубликовал статистику по эффективности вакцинации. Так, риск заражения COVID-19 снижается практически в 25 раз. А риск быть госпитализированным из-за коронавируса снижается в 100 раз (в такой же мере предотвращается и летальный исход). Кроме того, если же говорить о перенесении болезни в тяжелом состоянии (с кашлем, повышенной температурой тела, поражением дыхательных путей), то вакцина эффективна на 98 процентов. Вывод о том, что вакцинация защищает не только от болезни, но и от бессимптомного протекания болезни, подтверждают медики из США.

При этом в Израиле прогнозируют скорый дефицит вакцин.

В Польше за отказ от препарата AstraZeneca исключат из списка вакцинации. Пресс-секретарь Министерства здравоохранения Польши Войцех Андрусевич заверил граждан, что правительство заботится о здоровье граждан и потому все препараты, которыми будут колоть поляков, безопасны