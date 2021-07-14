Появились доказательства победы Тихановской на выборах в Беларуси

Оппозиционный белорусский политик Светлана Тихановская на самом деле победила на выборах в Беларуси в 2020-м году.

Платформы «Голос», «Зубр» и «Честные люди» совместно с «Маланка Медиа» проанализировали данные протоколов по выборам президента Беларуси, которые прошли в 2020-м году, и выяснили, что Светлана Тихановская победила, набрав 3 миллиона голосов.

В Свою очередь Александр Лукашенко набрал лишь 1,8 миллиона голосов или 34 процента. Отметим, что официальной версии ЦИК Лукашенко набрал 80,23 процента голосов.

Таким образом, платформы обнаружили доказательства массовых фальсификаций на выборах, которые проделал ЦИК.

Активисты обнаружили следующие доказательства:

Распределение данных протоколов указывает на то, что и подтасовывали буквально вручную. Протоколы из одного здания часто показывали результаты, противоречащие друг другу. Наблюдателей не пускали на участки, на них часто оказывалось давление со стороны силовиков, многих задержали. Официальная досрочная явка нереалистична и превышает 40 процентов по всей Республике Беларусь. Результаты 50 процентов официальных протоколов по Минску и области не соответствуют информации центрального избирательного комитета.

Напомним, что в августе 2020-го года в связи с нереалистичной победой Александра Лукашенко на выборах президента, в стране начались массовые протесты. Были зафиксированы жестокие разгоны митингов, превышения полномочий со стороны местных силовиков.

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