Появился тест, показывающий риск смерти в ближайшие 10 лет

Около 1/5 участников не могли балансировать в течение 10 секунд, при этом 123 из них умерли от различных причин. Более половины (около 54%) участников в возрасте 71–75 лет не прошли тест, а вероятность провала теста у людей этой возрастной группы была в 11 раз выше, чем у людей моложе на 20 лет. Когда ученые проанализировали их данные, они выяснили, что неспособность стоять без опоры на одной ноге связана с увеличением риска смерти на 84%. К этим рискам отнесли возраст, пол и патологические состояния.

Так, ученые выяснили, что способность человека стоять на одной ноге быстро уменьшается после 50-летнего возраста. Это увеличивает риск падений и других неблагоприятных последствий для здоровья.

Все дело в том, что стояние на одной ноге требует хорошего баланса, связанного с функцией мозга, хорошей мышечной силой и хорошим кровотоком. Текущие результаты показывают, что 10-секундное стояние на одной ноге является потенциальным практическим инструментом, который можно использовать в повседневной клинической практике для выявления людей среднего и старшего возраста с высоким риском смерти, добавили эксперты.