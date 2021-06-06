Премьер-министр Ливана пригрозил отставкой

Глава правительства Ливана Саад Харири пригрозил покинуть свой пост в случае неудачи при очередной попытке сформировать правительство.

В частности, Харири заявил, что подаст в отставку, если президент Ливана Мишель Аун не одобрит предложенный им список министров.

Об этом сообщает телеканал LBC.

По мнению собеседников издания, если Харири подаст в отставку, стране будут грозить новые внеочередные парламентские выборы.

Харири был назначен премьер-министром Ливана 22 октября прошлого года. Он также поддержал инициативу главы парламента страны по увеличению министерских должностей с 18 до 24.

При этом треть из них, согласно плану Берри, будет подобрана президентом, а остальные две трети — премьером и спикером парламента.

Ранее президент Ливана Мишель Аун уже дважды отклонял предложенный Харири список министров.

Курсор сообщал, что министр иностранных дел Франции вынес предупреждение ливанским депутатам в Бейруте.

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