Премьер-министр Великобритании почтил память принца Филиппа

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон почтил память принца Филиппа, скончавшегося в пятницу, заявив, что страна выражает соболезнования королевской семье и королеве Елизавете II, потерявшую супруга, с которым прожила более 70 лет.

Об этом пишет JPost.

«Мы помним герцога прежде всего за его стойкую поддержку Её Величество Королевы», — сказал Джонсон.

Также в заявлении Джонсон поблагодарил принца Филиппа за его службу во время Второй мировой войны, его работу с молодежью и окружающей средой.

Продолжая речь он говорил о роли герцога как мужа, отца, деда и прадеда в браке, который длился более семи десятилетий.

«Именно к Ее Величеству и ее семье сегодня должны быть обращены мысли нашей страны», — сказал премьер-министр.

Ранее Курсор сообщал, что Принц Филипп скончался в возрасте 99 лет. Букингемский дворец объявил о кончине принца Филиппа, герцога Эдинбургского, супруга королевы Елизаветы II.

Ранее мы писали, что супруг Елизаветы II принц Филипп попал в больницу. Источник во дворце сообщает, что принца доставили на машине в больницу и после обследования на несколько дней оставили его в больнице, чтобы врачи могли следить за его состоянием.

Также позже стало известно, что супругу Елизаветы II провели операцию на сердце. В больнице уточнили, что принц Филипп пробудет в больнице еще несколько дней, чтобы восстановиться после операции. Последнее время принцу нездоровилось, его несколько раз госпитализировали, а на фотографиях в последнее время он выглядел совсем болезненным.

17 февраля принц Филипп попал в больницу.

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