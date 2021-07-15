Премьер-министр Великобритании пообещал принять меры по защите футболистов от злоупотреблений в Интернете

Наказания виновных в оскорблениях могут включать в себя запреты на посещение матча.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в среду пообещал принять меры по защите британских профессиональных футболистов от злоупотреблений в Интернете.

Об этом пишет VOA.

Этот шаг был предпринят после того, как онлайн-оскорбления, в том числе расистские, были направлены на трех игроков сборной Англии, которые плохо показали себя в финальной серии пенальти на Евро-2020 в воскресенье, что привело к победе Италии.

«Я действительно думаю, что расизм — это проблема в Соединенном Королевстве, и я считаю, что с этим нужно бороться. И его нужно искоренить», — сказал Джонсон парламенту.

«Я повторяю, что я категорически осуждаю и ненавижу расистские проявления, которые мы наблюдали в воскресенье вечером. Мы предпринимаем практические шаги для обеспечения изменения режима запрета на футбол, чтобы, виновные в расистском оскорблении футболистов в Интернете, не смогли посещать футбольные матчи. Никаких «если», «но», никаких исключений и никаких оправданий», — добавил он.

Курсор ранее сообщал, что Facebook и Twitter обещают бороться с расовым насилием в отношении футболистов сборной Англии. Это произошло после оскорбительных сообщений в Twitter и Instagram, адресованных Маркусу Рэшфорду, Джейдону Санчо и Букайо Сака.