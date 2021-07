Противники вакцинации от COVID-19 устроили масштабные протесты в Греции

Отмечается, что в одних только Афинах в протестной акции приняли участие не менее 5 тыс человек.

Об этом сообщает издание Ethnos.

Протестующие размахивали национальными флагами, а также несли в руках иконы, кресты, плакаты и скандировали лозунги против принудительной вакцинации от COVID-19.

#BREAKING: After France now Greece plan to vaccinate teenagers triggers protests in Greece

— Protests took place outside parliament in central Athens & in the northern city of #Thessaloniki.#BreakingNews #Greece #Athens #France #vaccination #Covid_19 pic.twitter.com/acImWhTwer

— International Leaks (@Internl_Leaks) July 15, 2021