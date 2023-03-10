Путинская пропагадистка симоньян начала угрожать Грузии: «Мы не один народ»

Пропагандистска маргарита симоньян* считает себя истинной патриоткой и россиянкой. В связи с этим она очень часто дает комментарии по поводу тех или иных событий, которые хоть как-то касаются российской федерации. К примеру, протесты в Грузии вызвали у нее дикую реакцию.

Публикацию с угрозами в адрес грузин симоньян опубликовала в Telegram.

Стоит начать с того, что протесты в Грузии действительно напрямую связаны с рф. Люди не стали терпеть то, что власти решили пойти по пути россии и принять закон об «иноагентах». И это стало началом больших перемен в настроениях масс, и катализатором общественных движений за освобождение от влияния российской федерации.

Симоньян, выполняя роль ярой пропагандистки путина, выкатила речь о том, что с грузинами, в отличие от украинцев, никто церемониться не будет, так как грузинский народ не является братским, и в Тбилиси нет Киево-Печерской лавры, которые в россии принято считать своей собственной святыней.

Между тем стоит сказать, что маргарита симоньян родилась в армянской семье. Но это не мешает ей считать себя россиянкой, и унижать других по национальному признаку.

Ранее «Курсор» информировал, что российская пропаганда заявила, что ВСУ взорвали дамбу под Бахмутом. По сообщению так называемых «военкоров», украинские воины якобы взорвали плотину на Северном пруду, чтобы замедлить движение оккупантов.

Напоминаем, что путинская пропагандистка скабеева рассказала, как британцы начали есть грызунов из-за голода. Некоторые рестораны, по утверждению путинистки, готовят особое меню из белок.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!