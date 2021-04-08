Рейтинг Forbes: самые богатые бизнесмены мира

Несмотря на пандемию коронавируса, это был рекордный год для самых богатых людей мира. Число миллиардеров в списке выросло до беспрецедентных 2 755. Богатейшие бизнесмены стали на $5 триллионов богаче, чем год назад, благодаря активному публичному размещению акций, росту криптовалют и росту цен на акции. Об этом сообщает delo.ua.

Большинство тех, кто занимает верхние строчки рейтинг Forbes являются владельцами компаний в сфере технологий.

Наибольшая доля у бизнесменов из США — $724 млрд, за ними следуют миллиардеры из Китая (включая бизнесменов из Гонконга и Макао) — $698 млрд.

ТОП-5 богатейших людей мира:

Основатель Amazon Джефф Безос четвертый год подряд становится самым богатым человеком в мире. Состояние Безоса увеличилось на $113 млрд и сейчас составляет $177 млрд.

Глава Tesla и основатель SpaceX Илон Маск взлетел с 31-го на 2-е место. Состояние Маска — $151 млрд. Год назад его состояние оценивали в $24,6 млрд.

На 3-м месте находится президент Louis Vuitton Moet Hennessy Бернар Арно со $150 млрд. Год назад Арно занимал 4-е место с состоянием $76 млрд.

Замыкают топ-5 богатейших людей мира основатель Microsoft Билл Гейтс (состояние $ 129,3 млрд) и основатель Facebook Марк Цукерберг (состояние $ 111,8 млрд).

Впервые более чем за 20 лет в первой пятерке рейтинга нет инвестора Уоррена Баффета (Berkshire Hathaway). Несмотря на то, что его состояние и выросло с $67,5 млрд до $96 млрд, он переместился на шестое место.

Резко выросло состояние основателя Telegram Павла Дурова с $3,4 млрд до $17,2 млрд. Он поднялся в рейтинге с 565-го на 112-е место. При этом Forbes считает Дурова представителем ОАЭ.

Кроме этого, в новый список попали десять миллиардеров в возрасте до 30 лет: от 18-летнего наследника до 29-летнего криптомагната, Их совокупный капитал составляет $29,5 млрд.

Самый богаты из молодых 18-летний Кевин Дэвид Леманн (состояние $3,3 млрд) унаследовал 50% акций своего отца в немецкой сети аптек drogerie markt.

Среди тех, кто заработал миллиардные состояния самостоятельно — 26-летний Остин Рассел (состояние $2,6 млрд.). В 2012 году он бросил Стэнфорд, чтобы основать стартап Luminar Technologies.

28-летние Энди Фанг и Стэнли Танг открыли службу доставки еды DoorDash. Состояние каждого оценивается в $2 млрд.

29-летний Сэм Бэнкман-Фрид сколотил огромное криптовалютное состояние с поразительной скоростью, запустив торговую фирму Alameda Research, управляющую активами на $2,5 млрд, и платформу для торговли производными криптовалютами FTX.

Основатель Alibaba потерял статус самого богатого человека Китая. Основатель Alibaba и Ant Group Джек Ма уже не самый богатый человек Китая.

Ранее Курсор уже писал, что в мире зафиксировано рекордное количество миллиардеров. Количество миллиардеров в мире выросло до 3 228 человек.

Также Курсор сообщал, что Илон Маск терпит убытки на миллиарды долларов.

Илон Маск за сутки потерял 15 млрд долларов.