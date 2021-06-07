РНК вируса Зика впервые обнаружена у летучих мышей

Это открытие является первым зарегистрированным обнаружением РНК этого вируса у летучих мышей вне контролируемых экспериментов. По мнению ученых, животные заражаются естественным путем или через укусы инфицированных комаров.

Об этом сообщает Scientific Reports.

Вирус Зика является частью семейства Flaviviridae, в которое также входят вирусы Западного Нила и Денге, переносимые комарами. Известно, что люди заражаются после укуса инфицированных комаров. Поэтому очень важно понимать, как эти вирусы могут распространяться и среди животных.

Команда проанализировала 198 образцов летучих мышей, собранных в лесу Зика и прилегающих районах Уганды. Четыре летучих мыши трех разных видов имели РНК вируса Зика. Большинство проб предшествовало крупным вспышкам вируса Зика, которые начались в Микронезии и Французской Полинезии, а затем зафиксированы и в Америке.

«Наши положительные образцы, которые наиболее тесно связаны с вирусом Зика азиатского происхождения, были получены от летучих мышей, взятых в период с 2009 по 2013 год», — сказала ведущий автор исследования доктор Анна Фарге.

«Это может означать, что азиатский штамм этого вируса присутствует на африканском континенте дольше, чем мы первоначально думали, или это может означать, что в африканском виде вируса Зика произошло изрядное количество вирусных эволюций и геномных изменений, о которых мы не подозревали е мы не были ранее осведомлены», — добавила она.

Четыре летучих мыши из 198 — довольно низкая распространенность, что позволяет предположить, что летучие мыши являются случайными хозяевами этого вируса. Таким образом, они могут не способствовать распространению вируса. Однако необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить, действительно ли это так.

«Учитывая, что эти результаты взяты из одного поперечного исследования, было бы рискованно и преждевременно делать какие-либо выводы об экологии и эпидемиологии этого патогена на основе нашего исследования», — добавила Фагре.

Команда ученых также хочет понять, как долго фрагменты РНК сохраняются в тканях жвотных, чтобы они могли оценить, когда летучие мыши были на самом деле инфицированы.

«Зоонозные вирусы вызывают беспокойство всегда. Есть вероятность новой вспышки, и она может на некоторое время затихнуть. Мы знаем, что в лесу Зика, где вирус был впервые обнаружен, вирус находится у нечеловеческих приматов. Есть еще некоторые вопросы по этому поводу. . Я не думаю, что вирус Зика исчез навсегда», — пояснила старший автор, доцент Ребекка Кейдинг.

Ранее Курсор писал, что израильские ученые открыли невероятный факт о летучих мышах: помогают предотвращать пандемии. Израильские ученые выяснили, что летучие мыши избавили человечество от многих болезней.

Также Курсор сообщал, что израильские ученые раскрыли тайну фруктовой летучей мыши.

В Китае у летучих мышей выявили новые виды коронавируса. Новые виды коронавируса у животных передаются людям.

Ученые выяснили, почему летучие мыши не подвержены вирусам.