Саудовская Аравия и ОАЭ достигли компромисса в противостоянии ОПЕК+

Переговоры между ОПЕК и ее союзниками об увеличении добычи нефти и снижении цен были прекращены в начале этого месяца из-за спора о том, сколько нефти ОАЭ смогут перекачивать по новой сделке.

По сообщениям СМИ со ссылкой на источники в ОПЕК+, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты достигли компромисса в противостоянии по поводу квот на добычу нефти ОПЕК+.

Об этом пишет aljazeera.

Ранее в этом месяце переговоры между ОПЕК и ее союзниками во главе с Россией, группой, известной как ОПЕК+, прекратились из-за спора, касающегося индивидуальных квот на перекачку нефти.

Речь шла о том, сколько нефти Абу-Даби будет разрешено добывать в соответствии с предложенной сделкой, которая направлена ​​на добавление на рынок дополнительных 2 миллионов баррелей сырой нефти в день для снижения цен на нефть.

После того, как СМИ сообщили, что Саудовская Аравия и ОАЭ пришли к компромиссу, мировая эталонная нефть марки Brent упала примерно на 1 доллар до 75 долларов за баррель.

Ранее Курсор сообщал, что цены на нефть растут из-за отмены заседания ОПЕК+. ОПЕК + отменила запланированную встречу в понедельник, развеяв надежды на соглашение об увеличении добычи для удовлетворения растущего мирового спроса на нефть.

Также мы писали, что ОАЭ раскритиковали сделку ОПЕК+ по добыче нефти. Объединенные Арабские Эмираты критикуют текущую сделку по добыче нефти между членами альянса ОПЕК+ как «несправедливую», предлагая продлить соглашение только в случае её пересмотра.