СМИ: Эрдоган рассказал Зеленскому об угрозах со стороны Путина

В частности, по словам Эрдогана, российский президент Владимир Путин шантажирует Турцию из-за поддержки Украины.
Об этом сообщает WSJ.
По информации собеседников издания, Путин в разговоре с Эрдоганом пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если Анкара не откажется от запланированной продажи Украине военных беспилотников Bayraktar.
Журналисты издания отмечают, что договоренность Турции с Украиной о поставках беспилотников стала причиной, по которой в Кремле решили ограничить авиасообщение с Турцией.
Владимир Зеленский совершил визит в Турцию в апреле месяце, а за день до этого состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана.
Ранее Курсор сообщал, что Джо Байден рассказал, о чем будет говорить с Владимиром Путиным.
Путин рассказал, о чем планирует говорить с Байденом.
Также мы сообщали, что Байден подписал приказ о запрете инвестиций США в китайские компании наблюдения.