СМИ: Эрдоган рассказал Зеленскому об угрозах со стороны Путина

Президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским рассказал об угрозах, которые звучали со стороны Кремля.

В частности, по словам Эрдогана, российский президент Владимир Путин шантажирует Турцию из-за поддержки Украины.

Об этом сообщает WSJ.

По информации собеседников издания, Путин в разговоре с Эрдоганом пригрозил продлить запрет на полеты в Турцию, если Анкара не откажется от запланированной продажи Украине военных беспилотников Bayraktar.

Журналисты издания отмечают, что договоренность Турции с Украиной о поставках беспилотников стала причиной, по которой в Кремле решили ограничить авиасообщение с Турцией.

Владимир Зеленский совершил визит в Турцию в апреле месяце, а за день до этого состоялся телефонный разговор Путина и Эрдогана.

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