США готовы вывести войска из Ирака

Переговоры о выводе войск из Ирака начались еще в июне 2020 года.

Международная коалиция против Исламского государства и власти Ирака провели переговоры, на которых поднимался вопрос о возможности выведения иностранных войск из страны. Об этом сообщает Корреспондент.net.

После переговоров было выпущено совместном заявлении, в котором говорится, что стороны пришли к соглашению, что это возможно. Точные даты вывода иностранных войск еще будут обсуждаться.

«Учитывая возросший потенциал сил безопасности Ирака, стороны подтвердили, что миссия Сединенных Штатов и сил коалиции теперь сконцентрировалась на тренировках и консультировании, таким образом давая возможность переброски оставшихся войск из Ирака, причем график этого будет установлен на предстоящих технических переговорах», — говорится в заявлении.

Ранее Курсор писал, что в Ираке задержали нового руководителя ИГИЛ. Иракские военнослужащие задержали на территории страны террориста эмира Тигра, который является одним из руководителей террористической группировки ИГИЛ.

Ирак призывает США к новым переговорам по поводу вывода войск. Ирак направил администрации президента Джо Байдена официальный запрос о дате возобновления стратегических переговоров по двусторонним отношениям и выводу оставшихся боевых сил США.

Курсор сообщал о том, что в Ираке ракеты упали рядом с авиабазой, где находились войска США.