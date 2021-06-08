США лидируют в мире по расходам на ядерный арсенал

За прошлый год США потратили на модернизацию и переоснащение своего ядерного потенциала в 4,7 раз больше, чем Россия.

Таким образом, США удерживают мировое лидерство по объему расходов на ядерное оружие.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на доклад Международной кампании по запрещению ядерного оружия (ICAN).

Так, за прошлый год США потратили на модернизацию своего ядерного арсенала не менее 37,4 млрд долларов, тогда как совокупные расходы всех стран, владеющих ядерным оружием составили 72,6 млрд долларов, что на 1,4 млрд больше, чем в 2019 году.

Помимо США наибольшие расходы на ядерное оружие совершал Китай (10,1 млрд долларов), Россия (8 млрд долларов), Великобритания (6,2 млрд долларов), Франция (5,7 млрд долларов).

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