США усиливают борьбу с дезинформацией о COVID-19

Усилия предпринимаются в связи с тем, что темпы вакцинации COVID-19 в США замедлились, отчасти из-за ложных заявлений.

В четверг главный хирург США Вивек Мурти призвал к национальным усилиям по борьбе с дезинформацией о COVID-19 и вакцинах, призвав технологические компании, медицинских работников, журналистов и обычных американцев прилагать больше усилий для решения данной проблемы, «которая стоила нам жизней».

Об этом пишет aljazeera.

В 22-страничном консультативном сообщении, Мурти написал, что ложные заявления заставили людей отвергать вакцины и рекомендации общественного здравоохранения о масках и социальном дистанцировании, подрывая усилия по прекращению пандемии коронавируса и подвергая опасности жизни.

Предупреждение поступило в связи с тем, что темпы вакцинации COVID-19 замедлились по всей территории США, отчасти из-за противодействия вакцинации, подпитываемого необоснованными заявлениями о безопасности иммунизации, и несмотря на то, что число погибших в США недавно превысило 600 000 человек.

Курсор ранее сообщал, что в США новые случаи коронавируса увеличились вдвое за месяц. Кривая COVID-19 в США снова поднимается после нескольких месяцев спада, при этом количество новых случаев в день удвоилось за последние три недели, что обусловлено быстро распространяющимся дельта-вариантом, запаздывающими темпами вакцинации и собраниями четвертого июля.