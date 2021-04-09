США ввели санкции против высокотехнологичных компаний из Китая

В министерстве торговли США внесли в черный список 7 компаний, занимающихся производством новейших компьютеров и других высокотехнологических продуктов.

В минторговли США заявили, что данные компании финансируют модернизацию армии КНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом данные компании внесены в список организаций, чьи действия противоречат национальным интересам США и интересам внешней политики Вашингтона.

В частности, под санкции попали производитель микросхем компания Tianjin Phytium Information Technology, Национальный центр по проектированию высокопроизводительных интегральных микросхем в Шанхае, суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу, а также суперкомпьютерные центры в Цзинане, Шэньчжэне и Уси.

«Эти организации участвуют в создании суперкомпьютеров, которые используют вооруженные силы Китая, для дестабилизирующих усилий и в программах создания оружия массового уничтожения», – заявляют в министерстве торговли США.

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