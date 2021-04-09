США ввели санкции против высокотехнологичных компаний из Китая

В минторговли США заявили, что данные компании финансируют модернизацию армии КНР. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Таким образом данные компании внесены в список организаций, чьи действия противоречат национальным интересам США и интересам внешней политики Вашингтона.
В частности, под санкции попали производитель микросхем компания Tianjin Phytium Information Technology, Национальный центр по проектированию высокопроизводительных интегральных микросхем в Шанхае, суперкомпьютерный центр Чжэнчжоу, а также суперкомпьютерные центры в Цзинане, Шэньчжэне и Уси.
«Эти организации участвуют в создании суперкомпьютеров, которые используют вооруженные силы Китая, для дестабилизирующих усилий и в программах создания оружия массового уничтожения», – заявляют в министерстве торговли США.
Ранее Курсор сообщал, что в Белом доме опровергли обсуждение бойкота Олимпиады в Пекине.
В США готовят новые санкции в отношении России.
США ввели санкции в отношении оборонпрома Турции.
МИД Ирана отвергает любую поэтапную отмену санкций со стороны США.
Иран не прекратит 20-процентное обогащение урана. «Высокопоставленный иранский чиновник сообщил Press TV, что Тегеран прекратит обогащение 20-процентного урана только в том случае, если США сначала снимут ВСЕ свои санкции против Ирана», — говорится на сайте государственного телеканала Press TV.
Сообщалось, что Иран заявил о поражении ракетой израильского корабля в Аравийском море. В отчете без источников говорится, что контейнеровоз направлялся из Танзании в Индию, и что инцидент произошел, когда он находился в Аравийском море между Индией и Ираном.
Иран угрожал атаковать военную базу в Вашингтоне. Со ссылкой на «двух высокопоставленных сотрудников разведки США», которые говорили на условиях анонимности, в отчете говорится, что угроза впервые была обнаружена в сообщениях, перехваченных Агентством национальной безопасности в январе.
В Иране заявили, что обещания США об отмене санкций не вызывают доверия. Верховный лидер Ирана Али Хаменеи заявил в воскресенье, что Иран не поверил обещаниям США об отмене санкций и что Тегеран вернется к своим обязательствам по ядерной сделке 2015 года только после того, как Вашингтон полностью отменит санкции.
В США анонсировали новые санкции в отношении России.
по словам госсекретаря США, отношения Вашингтона и Пекина все больше обостряются.
Китай ввёл санкции против физических и юридических лиц США и Канады.
Китай заявил о новых санкциях против Великобритании.
В Китае не увидели особой угрозы в западных санкциях.
Австралия и Новая Зеландия одобрили санкции против Китая.
ЕС введёт санкции против Китая за нарушения прав человека. Послы составили список из 11 имен физических и юридических лиц, подпадающих под действие запретов на поездки и замораживания активов.
Также стало известно, что США вводят санкции в связи с отравлением Алексея Навального.