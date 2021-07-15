США выводят часть военного контингента из стран Ближнего Востока

США выводят часть своих регулярных частей и техники с территории Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии.

Отмечается, что вместе с военными из стран будут вывезены ЗРК и техперсонал.

Об этом сообщает Wall Street Journal.

По информации журналистов, с территории Ирака, Кувейта, Иордании и Саудовской Аравии будут выведены 8 батарей ЗРК Patriot.

С территории Саудовской Аравии также будет вывезен противоракетный комплекс наземного базирования THAAD.

Журналисты издания сообщают, что решение о выводе войск из стран Ближнего Востока и Персидского залива является частью стратегии администрации президента США Джо Байдена по наращиванию сил для противостояния России и Китаю.

При этом Саудовская Аравия в состоянии самостоятельно противостоять вызовам, которые исходят со стороны Ирана.

В связи с этим из Саудовской Аравии будут выведены сотни американских военнослужащих, а также часть самолетов.

В отношении Ирана в администрации Байдена планируют достичь соглашения в рамках ядерной сделки.

«У нас все еще есть десятки тысяч сил в регионе, у нас все еще есть силы в Ираке и Сирии, эти силы никуда не уходят. У нас все еще есть наши базы в странах наших партнеров в Персидском заливе, они не закрываются, все еще существует значительное присутствие, существенная позиция в регионе», – заявляют собеседники журналистов в Пентагоне.

По словам чиновников военного ведомства США, часть выводимой техники также нуждается в техническом обслуживании.

Курсор уже сообщал, что Байден назвал дату окончательного вывода войск из Афганистана.