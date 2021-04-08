Стало известно, кто получил главную награду за спецэффекты в кино

Сообщество экспертов по спецэффектам объявило кто получил награду в 2021-м году за заслуги в кино.

Сообщество экспертов по спецэффектам (Visual Effects Society) наконец объявило лауреатов премии за визуальные заслуги в кино и на телевидении за 2020-й год. Так, главную награду получил научно-фантастический триллер «Полночное небо». Картина получила награду «Лучшие визуальные спецэффекты в фотореалистичном полнометражном фильме», сообщается на официальном сайте премии.

Мультфильм студии Pixar под названием «Душа» получил награду за «Лучшие визуальные спецэффекты в полнометражном анимационном фильме».

Вручение премии VES Awards состоялось во вторник, 6 апреля 2021 года.

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