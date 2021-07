Стало известно о внезапной смерти гитариста культовой рок-группы

Смерть гитариста подтвердил его сын Себастьян.

Об этом сообщает The Sun.

«Мой отец, мой герой, мой кумир, скончался сегодня. Я сейчас не могу подобрать слов. Я люблю тебя, папа!» – написал в Instagram Себастьян Лабар.

При этом причина смерти музыканта не разглашается. Известно, что несколько дней назад 58-летний Лабар перестал выходить на связь и его бывшая жена Гейл Лабар-Бернхардт забила тревогу.

Cinderella была одной из крупнейших рок-групп 1980-х. Самые известные треки коллектива – Nobody’s Fool и Don’t Know What You Got (Till It’s Gone).

Первые два альбома Cinderella, Night Songs (1986 года) и Long Cold Winter (1988 года), стали трижды платиновыми. В распаде группы Лабар винил свое пристрастие к спиртному.

Также у гитариста был сольный проект и он успел выпустить пластинку под названием One For The Road в 2014 году. Кроме того Джефф любил готовить и незадолго до смерти объявил о выпуске собственного острого соуса.