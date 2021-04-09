Стало известно, сколько будет стоит электрокар от Xiaomi

Известная компания Xiaomi собирается выпустить собственный электромобиль. И вот, стало известно о том, что авто будет ориентировано на средний и высокий классы потребителей. Совсем недавно глава китайского бренда провел прямой эфир с фанатами и рассказал о некоторых подробностях разработки.

Так, по словам главы Xiaomi, некоторые характеристики и ценник авто были выбраны с учетом пожелания китайских покупателей на основе голосования. Кроме того, он заявил, что стоимость авто будет варьироваться от 100 до 300 тысяч китайских юаней. В долларовом эквиваленте это около 15 тысяч 300 до 45 тысяч 800 в американской валюте.

В первую очередь представлен будет авто в корпусе седана. Но, возможно, сперва потребители увидят электрический внедорожник. Окончательное решение, судя по всему, еще не принято.

Примечательно, что у авто будет новый логотип, но его пока держат в секрете.

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