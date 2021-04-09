Столицу Бельгии после аномального потепления резко засыпало снегом (ВИДЕО)

Отмечается, что в Бельгии снег в апреле идет довольно нечасто.

Об этом сообщает The Watchers.

Снег засыпал крыши домов, автомобили и зеленые газоны.

В конце марта в Брюсселе наблюдалась необычайно теплая погода, которая охватила большинство стран северо-западной Европы.

При этом снег также выпал в Хорватии в курортном городе Сплит, что стало всего четвертым подобным случаем за последние 70 лет.

Ранее Курсор сообщал, что на горе Хермон выпал снег.

Недавно снегопад стал причиной транспортного коллапса в Иерусалиме, а в Голанских высотах снега настолько много, что полиция не рекомендовала их посещение. Снег начал падать в Иерусалиме в среду днем. Вчера снег выпал на пиках Галилеи, Голанских высотах, в Иудеи и Самарии. В Цфате также выпал снег, и все въезды в город были заблокированы. Минувшие сутки периодически шел дождь, сопровождаемый грозами на севере и в центре страны. По всей стране дуют сильные ветры; на юге страны туман, возможны местные песчаные бури.

В США снегопад вынудил женщину 5 дней провести в автомобиле.

В американском штате прошел мощнейший снегопад за 126 лет.

Из-за сильных снегопадов, которые накрыли территорию Японии, погибло не менее 8 человек. При этом в целом в результате снегопадов пострадало порядка 270 человек. В городе Токояма выпало порядка 120 см снега, 100-сантиметровый снежный слой также образовался в Фукуи, не менее 63 сантиметров – в городе Ниигата.

Кроме того, по всему восточному побережью США пронеслась мощная снежная буря. Отмечается, что в результате сильных снегопадов возникли перебои с электроснабжением во многих населенных пунктах, а также была парализована работа транспортной системы.

В частности, сильные снегопады прошли в Вашингтона, Нью-Йорке, Мэриленде, Вирджинии, Западной Вирджинии и Пенсильвании.

Северную Европу парализовало в результате сильнейших снегопадов.

Обильные снегопады нанесли Мадриду ущерба почти на 1,4 миллиарда евро.

По всему восточному побережью США пронеслась мощная снежная буря. Отмечается, что в результате сильных снегопадов возникли перебои с электроснабжением во многих населенных пунктах, а также была парализована работа транспортной системы.