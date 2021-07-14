Строители нашли в Польше бункер времен Второй мировой войны

В найденном в бункере хорошо сохранились лестница и три подземных коридора, обшитых деревом.

В Польше, в Люблине, рабочие строили подземный паркинг. Однако неожиданно откопали бункер времен Второй мировой войны. Отмечается, что защитное сооружение принадлежало нацистской армии.

Как рассказал представитель местной организации по консервации памятников Дариуш Копчовски, бункер хорошо сохранился. В хорошем состоянии находится лестница, а также три коридора, которые обшиты деревом.

Археологи уже начали исследовать находку рабочих. В бункере они смогли найти пули как немецкого производства, так и изготовленные на заводах СССР. Предполагается, что в 1944-м году на этом месте шли ожесточенные бои.

Кроме того, были обнаружены бутылки с водой, которые производились в Чехии и Германии. В связи с археологической находкой, со строительством парковки решили повременить. Главное, чтобы на участке не было взрывоопасных устройств.

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