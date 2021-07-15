Суд над Илоном Маском: появились новые детали дела

В начале этой неделе начался судебный процесс против основателя Tesla, миллиардера Илона Маска.

Акционеры Tesla обвиняют Маска в том, что он оказывал давление на членов совета директоров компании из-за сделки на 2,6 миллиарда долларов, чтобы приобрести фирму по производству солнечных панелей.

Об этом сообщает BBC.

Маск во время выступления в суде в США в понедельник заявил, он «ненавидит быть руководителем Tesla». По его словам, он бы лучше потратил свое время на проектирование и разработку.

По словам акционеров, средства Tesla пошли на приобретение SolarCity, чтобы спасти ее от банкротства. На момент сделки в портфеле Маска было по 22% акций Tesla и компании по производству солнечных панелей, которую основал его двоюродными братьями.

«Так как сделка предусматривала обмен акциями, и я владел почти одинаковым процентом от обеих компаний, финансовой выгоды не было», — отметил бизнесмен.

Маск отрицает, что оказывал давление на членов совета директоров.

Отмечается, что акционеры, который подали иск против Маска, требуют, чтобы он Маск вернул Tesla 2,6 миллиарда долларов.

По сообщениям СМИ, судебное разбирательство может продлиться около двух недель.

Ранее Курсор писал, что акционеры подали в суд на Маска, утверждая, что эта сделка была спасением SolarCity, которое, помимо прочего, обогатило Маска и его семью больше, чем Tesla.

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