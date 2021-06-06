Свыше сотни человек погибло в результате нападения на деревню в Буркина-Фасо

Отмечается, что среди погибших в результате нападения боевиков из неизвестной группировки были убиты семеро детей. Еще 40 человек получили ранения.
Об этом сообщает CNN.
Представитель правительства Буркина-Фасо Усени Тамбур сообщил, что нападение произошло в ночь на пятницу, 4 июня.
В результате нападения были убиты жители деревни Солхан, а также подожжены дома и местный рынок.
С января этого года в результате нападений в регионе Сохель погибло уже не менее 500 человек.
Пока никто не взял на себя ответственность за это нападение, однако по информации СМИ, к этому могут быть причастны боевики африканских группировок, подконтрольных Аль-Каиде и ИГИЛ.
#Solhan les images sont insoutenables. 160 personnes tuées dans une attaque terroriste enterrée dans une fausse commune. #Burkina #lwili pic.twitter.com/euBSQgBRbX
— Bassératou KINDO (@KindoB) June 5, 2021
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