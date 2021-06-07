Террористы начали масштабное наступление в Сомали

Отмечается, что в результате масштабного наступления боевиков террористической группировки в районе было приостановлено транспортное сообщение.

Об этом сообщает Halgan Media.

В частности, под контролем террористов оказались города Варсииз, Куордхир и Варараксли. Их боевики Аш-Шабаб захватили в субботу, 5 июня, а на следующий день, в воскресенье, взяли под контроль город город Вармаксан в провинции Нижняя Шабелле благодаря тому, что оттуда были выведены правительственные войска.

Сдача города Вармаксан является крупной потерей, поскольку он служит важной транспортной развязкой, соединяя районы Афгойе и Ванлавейн.

Район Афгойе, который теперь оказался под ударом, находится всего в 30 километрах от столицы Сомали Могадишо, а Ванлавейн – всего в 20 километрах от военной базы США.

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