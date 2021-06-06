Трамп: Россия и Китай откровенно смеются в лицо США

В частности, Трамп раскритиковал Байдена за отказ остановить российский газопровод Северный поток-2.
Об этом сообщают РИА Новости.
«Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», – заявил Трамп в ходе выступления на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина.
Бывший президент заявил, что имел отличные отношения с главой Кремля Владимиром Путиным, однако при этом оставался крайне суровым в отношении России.
Трамп также заявил, что, по его мнению, Джо Байден поддерживает достройку Северного потока-2.
«Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы», – заявил экс-президент.
При этом Трамп заявил, что Китай должен заплатить как минимум 10 трлн долларов за распространение коронавируса.
«Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить», –заявил Трамп.
Он также призвал ввести 100% пошлины на все китайские товары.
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