Трамп: Россия и Китай откровенно смеются в лицо США

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что дипломаты из КНР, которые ведут переговоры с представителями администрации президента Джо Байдена, а также российский президент Владимир Путин откровенно смеются над Вашингтоном.

В частности, Трамп раскритиковал Байдена за отказ остановить российский газопровод Северный поток-2.

Об этом сообщают РИА Новости.

«Над Байденом открыто насмехаются китайские переговорщики и российский президент Путин. Они насмехаются над ним, они унижают нашу страну», – заявил Трамп в ходе выступления на съезде Республиканской партии в штате Северная Каролина.

Бывший президент заявил, что имел отличные отношения с главой Кремля Владимиром Путиным, однако при этом оставался крайне суровым в отношении России.

Трамп также заявил, что, по его мнению, Джо Байден поддерживает достройку Северного потока-2.

«Отклонили наш трубопровод, но поддерживают российский, который я полностью остановил, отправившись в Германию и во все части Европы», – заявил экс-президент.

При этом Трамп заявил, что Китай должен заплатить как минимум 10 трлн долларов за распространение коронавируса.

«Пришло время, чтобы Америка и весь мир потребовали репараций и ответственности от Коммунистической партии Китая. Мы должны единогласно заявить, что Китай должен заплатить», –заявил Трамп.

Он также призвал ввести 100% пошлины на все китайские товары.

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