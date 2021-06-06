У Меган Маркл и принца Гарри родилась дочка

У герцога и герцогини Сассекских родился второй ребенок — девочка по имени Лилибет.

Меган Маркл, британская герцогиня Сассекская, родила второго ребенка, девочку, которую они с мужем принцем Гарри назвали в честь королевы Елизаветы и принцессы Дианы.

Об этом сообщает JPost.

«С большой радостью принц Гарри и Меган, герцог и герцогиня Сассекские, приветствуют на свет свою дочь Лилибет «Лили» Диану Маунтбеттен-Виндзор», — заявила в воскресенье пресс-секретарь пары.

«Лили родилась в пятницу, 4 июня, в 11:40 под надежной опекой врачей и персонала больницы Санта-Барбара Коттедж в Санта-Барбаре, Калифорния».

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