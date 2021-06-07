У побережья Турции возникло масштабное загрязнение (ВИДЕО)

03:15, Сегодня
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Флаг Турции фото
Флаг Турции
Фото: pixabay.com

Мраморное море у побережья Турции в начале июня внезапно покрылось непонятной серой слизью.

Слой этой слизи распространяется вдоль побережья в районе Стамбула и наносит убытки местным рыбакам и обитателям моря.

Об этом сообщает BBC.

По словам экологов, причиной возникновения слизи является загрязнение побережья и изменения климата.

Сама слизь является зеленым илом естественного происхождения, возникшим в следствие того, что водоросли в море испытывают переизбыток питательных веществ из-за жары и загрязнения воды.

Данную слизь впервые зарегистрировали в 2007 году, однако сейчас масштабы ее распространения оказались рекордными.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что власти не допустят проникновения слизи в соседние водоемы и моря.

По словам главы государства, слизь образовалась в результате сброса неочищенных сточных вод. Он призвал провести соответствующее расследование.

«Я опасаюсь, что если это распространится на Черное море … проблемы будут огромными. Мы должны сделать этот шаг без промедления», – заявил Эрдоган.

Данный ил не дает работать турецким рыбакам, поскольку он забивается в моторы лодок и портит сети. Кроме того ил перекрывает обитателям моря доступ к кислороду и они гибнут.

Ранее Курсор сообщал, что власти Шри-Ланки сообщили о сильнейшем загрязнении прибрежной линии.

Автор материала:
Алекс Федоткин

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