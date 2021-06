У побережья Турции возникло масштабное загрязнение (ВИДЕО)

Слой этой слизи распространяется вдоль побережья в районе Стамбула и наносит убытки местным рыбакам и обитателям моря.

Об этом сообщает BBC.

По словам экологов, причиной возникновения слизи является загрязнение побережья и изменения климата.

Сама слизь является зеленым илом естественного происхождения, возникшим в следствие того, что водоросли в море испытывают переизбыток питательных веществ из-за жары и загрязнения воды.

Данную слизь впервые зарегистрировали в 2007 году, однако сейчас масштабы ее распространения оказались рекордными.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что власти не допустят проникновения слизи в соседние водоемы и моря.

По словам главы государства, слизь образовалась в результате сброса неочищенных сточных вод. Он призвал провести соответствующее расследование.

«Я опасаюсь, что если это распространится на Черное море … проблемы будут огромными. Мы должны сделать этот шаг без промедления», – заявил Эрдоган.

Данный ил не дает работать турецким рыбакам, поскольку он забивается в моторы лодок и портит сети. Кроме того ил перекрывает обитателям моря доступ к кислороду и они гибнут.

A thick, slimy layer of so-called ‘sea snot’ is spreading in Turkey’s Sea of Marmara to the south of Istanbul, posing a threat to marine life and the fishing industry https://t.co/gmc8Ui24nE pic.twitter.com/EmfDiUAB1p

— Reuters (@Reuters) June 1, 2021