Ученые из Бразилии сообщили о серьезной опасности тропических лесов

По словам бразильских ученых, тропические леса становятся серьезным источником выбросов парниковых газов по причине масштабной вырубки и частых пожаров.

Пожары и вырубка леса осуществляются фермерами для расчистки территории под сельскохозяйственные угодья.

Об этом сообщает The Guardian.

Это привело к тому, что леса Амазонии, расположенные на территории Бразилии, стали серьезным источником выбросов парниковых газов.

«Люди думают, что преобразование большего количества земель в сельское хозяйство повысит производительность. На самом деле, человечество несет потери из-за негативного воздействия на природу. Соевая промышленность Бразилии теряет 3,5 миллиарда долларов в год из-за экстремальной жары, которая последовала за уничтожением лесов», – сообщают бразильские ученые.

Массовые пожары и вырубка повышают количество выделяемого деревьями углекислого газа, объемы которого уже превысили количество поглощаемых вредных выбросов из воздуха.

Еще 10 лет назад тропические леса Амазонии были основным поглотителем CO2, который провоцирует глобальное потепление, то сейчас леса наоборот ускоряют глобальное потепление.

«Сжигание леса производит примерно в три раза больше CO2, чем лес способен поглотить. Еще одна плохая новость заключается в том, что в местах, где вырубка лесов составляет треть или более от площади, выбросы углерода в десять раз выше, чем в местах, где вырубка менее 20%», – подчеркивают ученые.

Ранее Курсор сообщал, что в мире стремительно растет число жертв аномальной жары.