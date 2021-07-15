Ученые из США рассказали об астероиде, уничтожившем динозавров

По словам ученых из США, порядка 66 млн лет назад огромный астероид диаметром 10 км врезался в Землю в районе Мексиканского залива.

В результате столкновения астероида с Землей образовался кратер Чикшулуб шириной в 200 км вдоль полуострова Юкатан.

Об этом пишет Forbes.

Удар поднял в небо триллионы тонн пыли, вызвавших охлаждение климата по всей планете, что привело к вымиранию практически 80% всех тогдашних живых существ, включая динозавров.

Составленные при помощи компьютерного моделирования сценарии показали, что в результате удара также образовалось цунами с высотой волн до 1,5 км.

Исследователи также сообщили, что на территории Северной Дакоты в 3 тыс км от кратера Чикшулуб был обнаружен участок с крупнозернистыми отложениями и ископаемыми останками морских животных, которые были отнесены цунами вглубь материка.

В данный момент исследователи обнаружили доказательства возникновения этого цунами примерно в 1 тыс км к северу от места падения метеорита.

На глубине 1500 м под землей, в морских породах, возраст которых составляет 66 миллионов лет, исследователи обнаружили отложения, имеющие форму гигантской морской ряби.

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