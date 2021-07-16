Ученые из Великобритании перечислили главные последствия тяжелой формы COVID-19

Исследователи из Великобритании составили перечень ключевых осложнений в результате перенесенного в тяжелой форме COVID-19.

Отмечается, что в исследовании приняли участие свыше 70 тыс пациентов с COVID-19 из 302 больниц по всей территории Великобритании.

Результаты исследования были опубликованы в научно-медицинском журнале The Lancet.

По данным результатов анализов, у 36 тыс 367 пациентов были отмечены как минимум одно, а в большинстве случаев больше осложнений.

Наиболее часто осложнения фиксировали у мужчин и людей в возрасте. Однако осложнения возникали и молодых пациентов.

Наиболее часто фиксировали поражения и проблемы с почками, не менее 24% пациентов. острые респираторные симптомы – 18% пациентов, системные осложнения – 16% пациентов.

Кроме того, у каждого восьмого больного были зафиксированы осложнения сердечно-сосудистой системы – 12%, неврологические проблемы – 4%, желудочно-кишечные осложнения и проблемы с печенью – менее 1%.

Наиболее частыми диагностированными последствиями являются поражение почек, острый респираторный дистресс-синдром, поражение печени, анемия и сердечная аритмия.

С возрастом риск возникновения осложнений становится все чаще, в частности 39% пациентов в возрасте от 19 до 49 лет, тогда среди переболевших в возрасте от 50 лет и старше этот процент вырос до 51.

«У госпитализированных пациентов с COVID-19, даже молодых и в целом здоровых людей, часто возникают осложнения, которые могут затронуть любой орган, но особенно почки, сердце и легкие», – отметил руководитель исследования, профессор Ивен Харрисон из Эдинбургского университета.

По словам Харрисона, многие пациенты после выздоровления продолжали испытывать проблемы со здоровьем, а часть из них столкнулась с долговременными последствиями в результате перенесенного COVID-19.

Курсору уже сообщал, что исследователи из Израиля выяснили разницу в иммунитете от COVID-19 у женщин и мужчин.