Ученые из Великобритании сообщили о простом способе определить нарушения в мозгу и нервной системе

Исследователи из Королевского колледжа Лондона провели исследование и определили биомаркер, точно указывающий на разрушительные процессы в нервных тканях.

Отмечается, что в исследовании приняли участие свыше 3 тыс человек, страдающих от разрушительных процессов в тканях нервной системы и имеющих когнитивные проблемы.

Результаты исследования представлены на сайте Королевского колледжа Лондона.

Так, при помощи стандартного анализа крови определяются уровни белка, именуемого легкой цепью нейрофиламентов в крови.

Это позволяет определить людей, которые могут страдать от нейродегенаративных заболеваний, включая деменцию и болезнь двигательных нейронов.

В ходе исследования были определены наборы возрастных пороговых уровней белка NfL, что может быть крайне важно для использования этих данных медучреждениями первичной медико-санитарной помощи.

«Впервые мы показали, что при ряде заболеваний всего один биомаркер может указывать на наличие базовой нейродегенерации с превосходной точностью. Хотя он не специфичен для какого-либо одного расстройства, он может помочь в таких службах, как клиники памяти, в качестве инструмента быстрого скрининга, чтобы определить, являются ли проблемы с памятью, мышлением или психическими расстройствами результатом нейродегенерации», – пояснил один из авторов исследования доктор Абдул Хе из Центра биомедицинских исследований NIHR Maudsley в Королевском колледже Лондона.

В настоящее время в Великобритании насчитывается около 850 000 человек с деменцией, число которых, по прогнозам, вырастет до 1,6 миллиона к 2040 году.

«При нейродегенеративных заболеваниях, таких как болезнь Альцгеймера, Паркинсона или болезни двигательных нейронов, необходимо провести анализ крови на ранней стадии. Легкая цепь нейрофиламента является многообещающим биомаркером, который может ускорить диагностику нейродегенеративных заболеваний», – сообщил соавтор исследования профессор Аммар Аль-Чалаби.

Исследователи проанализировали порядка 3 тыс 138 образцов крови пациентов из Королевского колледжа Лондона, Лундского университета и Инициативы нейровизуализации болезни Альцгеймера, включая людей без когнитивных нарушений, людей с нейродегенеративными расстройствами, людей с синдромом Дауна и людей с депрессией.

В ходе исследования выяснилось, что при нейродегенаративных заболеваниях уровень белка NfL в крови был выше, чем у пациентов, которые не страдают о разрушительных процессов в нервной ткани.

При этом наиболее высокая концентрация белка NfL в крови была отмечена у пациентов с синдромом Дауна, деменцией двигательных нейронов и лобно-височной деменцией.

Исследование также позволило ученым понять, что при том, что уровень белка NfL не позволяет определить все нейродегенативные заболевания, он позволяет определить тот или иной класс нарушений нервной системы.

Например, у пациентов с болезнью Паркинсона высокая концентрация NfL указывает на атипичное расстройство Паркинсона, а у пациентов с синдромом Дауна уровни NfL различаются между пациентами с деменцией и без нее.

Ранее Курсор сообщал, что найден новый метод лечения деменции.