Ученые выяснили, кто может наблюдать за жизнью на Земле

Ученые заявили, что из космоса за жизнью на Земле могут наблюдать из 2 034 звездных систем.

Ученые из Корнелльского университета обнаружили 2034 звездные системы, потенциальные обитатели которых могут наблюдать за людьми на планете Земля. Некоторые из них находятся настолько близко, что «местные» инопланетяне при должны технологиях могут даже улавливать радиоизлучения нашей планеты.

Для того, чтобы провести это исследование, астрономы решили прибегли к транзитному методу, с помощью которого обычно ищут экзопланеты.

Как оказалось, уже на протяжении пяти тысяч лет планета Земля видима из 1715 звездных систем. Также еще на протяжении будущих пяти тысяч лет нашу планету смогут заметить потенциальные «обитатели» еще 319 звездных систем.

Также 75 звездных систем имеют возможность фиксировать радиопередачи планеты Земля при наличия должного оборудования.

Также на Курсоре писали, что астрономы обнаружили экзопланету с атмосферой и умеренным климатом.

Кроме того, наш портал писал, что после двух недель попыток вернуть «Хаббл» в строй инженеры NASA не добились результатов.