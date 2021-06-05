Ученые разгадали тайну загадочных египетских мумий

Пара необычных египетских мумий была обнаружена более 400 лет назад на древнем кладбище в Саккаре.

Ученые провели исследование найденной пары мумий и заявили, что тела были забальзамированы необычным методом.

Об этом сообщает The Premier Daily.

По словам ученых, это единственные мумии, которые были найдены на этом кладбище. Они лежали на деревянных сланцах, а их тела были завернуты в пелену с портретом в полный рост.

Стефани Зеш из музея Рейсса Энгельхорна в Мангейме заявила, что одно тело принадлежит мужчине, который умер в возрасте 20 лет, второе — женщине возрастом 30-40 лет, третье — девочке-подростку, умершей между 17-и 19-летием. У девочки-подростка также была обнаружена доброкачественная опухоль.

Кроме этого, у всех мумий были проблемы со здоровьем, но ученые на могут точно сказать, стали ли эти болезни причиной их смерти.

В Древнем Египте была создана целая система бальзамирования тела. Из тела вынимали органы, помещали в сосуды, сушили и использовали консерванты. При этом, двум из трех мумий из Саккары извлекли мозг. Однако органы подростка не были извлечены.

По словам Зеш, при бальзамировании мумий применялась натронная известь.

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