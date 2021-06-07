Ученые сообщают о риске возникновения тяжелого заболевания после излечения от COVID-19

Ученые из Бирмингемского университета сообщают, что у переболевших COVID-19 может возникнуть синдром Гийена-Барре.

По словам автора проведенного исследования Алекса Рихтнера, вырабатываемые организмом антитела для борьбы с COVID-19 уже после выздоровления схожи с антителами, которые провоцируют заболевание сердца и кожи.

Об этом сообщает портал EurekAlert.

Исследование подтвердило, что онемение ступней и кистей рук, а также мышечная слабость и боли, проблемы с координацией движений являются первыми признаками развития синдрома Гийена-Барре.

Данные симптомы, в частности, были выявлены у участников исследования, которые переболели COVID-19 в легкой и тяжелой формах.

Синдром Гийена-Барре — это аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, протекающая в острой форме и проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.

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