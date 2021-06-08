Ученые сообщили о новом методе получения электроэнергии

09:02, Сегодня
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Ученый в лаборатории
Фото: canva.com

Американские исследователи из Массачусетского технологического института разработали новый способ получения электроэнергии.

Отмечается, что инженеры из Массачусетского университета придумали, как получать электроэнергию при помощи углеродных нанотрубок.

Об этом сообщает пресс-служба университета.

Так, ученые при помощи микроскопических углеродных частиц сумели создать электрический ток в ходе их взаимодействия с окружающей жидкостью.

По словам исследователей, жидкость является естественным растворителем и попросту вытягивает электроны из частиц, при этом генерируя ток.

Полученную электроэнергию можно использовать для управления химическими реакциями или для питания микро- или наноразмерных роботов.

Данная разработка позволяет проводить электрохимические исследования без использования проводов для электропитания.

«Этот механизм новый, и этот способ получения энергии совершенно новый. Эта технология интересна, потому что все, что вам нужно сделать, это пропустить растворитель через слой частиц», – пояснил  профессор химического машиностроения Carbon P. Dubbs в Массачусетском технологическом институте Майкл Страно.

В частности, в своем эксперименте ученые использовали полученную электроэнергию для совершения реакции по окислению спирта, являющейся важной составляющей химической промышленности.

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Автор материала:
Алекс Федоткин

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