Ученые создали «клей для мозга» для лечения черепно-мозговых травм

По словам ученых, что новый гидрогель может применяться при лечении черепно-мозговых травм.

Черепно-мозговые травмы могут иметь тяжелые и длительные последствия, включая повреждение тканей органа, когнитивные нарушения и инвалидность. Имплантируемый «мозговой клей», разработанный в Университете Джорджии, имитирует поддерживающую структуру клеток мозга, чтобы предотвратить потерю ткани и помогает регенерировать нейроны. Об этом сообщает New Atlas.

«Клей для мозга» — тип гидрогеля, который на самом деле был создан еще в 2017 году Лохиташем Карумбаи из Университета Джорджии. Материал разработан для воспроизведения сети сахаров, поддерживающих клетки мозга, за счет включения ключевых структур, которые связываются с основным фактором роста фибробластов и нейротрофическим фактором мозга, защитными белками, которые повышают выживаемость и рост клеток мозга после травмы.

Ранее Карумбаи и его коллеги показали, что этот гидрогель можно вводить крысам с черепно-мозговой травмой, чтобы защитить их от потери ткани. После четырех недель наблюдения ученые обнаружили значительное укрепление нервных стволовых клеток.

С тех пор команда усовершенствовала гидрогель, изменив поверхности защитных белков, чтобы способствовать регенерации клеток мозга и восстановлению их функций. Улучшенный гидрогель снова имплантировали крысам с тяжелой черепно-мозговой травмой, у которых через 20 недель наблюдалось усиление восстановления клеток и улучшение двигательной функции.

Результаты удалось получить с помощью техники трехмерной визуализации, известной как очистка тканей, чтобы показать мозг грызуна во время движений. Выяснилось, что «мозговой клей» не только защищает от потери ткани, но и активно регенерирует функциональные нейроны в месте повреждения.

«Благодаря методу очистки тканей мы смогли получить более глубокое представление о сложных схемах и восстановлении, поддерживаемых «мозговым клеем». Используя эти методы вместе с обычными электрофизиологическими записями, мы смогли подтвердить, что мозговой клей поддерживает регенерацию функциональных нейронов в полости поражения», — говорит Карумбаи.

Команда показала трехмерное изображение поврежденного мозга крысы, обработанного недавно разработанным «мозговым клеем». Нейроны показаны зеленым цветом, а кровеносные сосуды — красным. Активные нейроны и здоровые кровеносные сосуды можно увидеть в полости травмы в центре, как свидетельство заживления.

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Отмечается, что исследование было опубликовано в журнале Science Advances.

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