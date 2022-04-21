Ученые выяснили удивительный факт об одном из спутников Юпитера

Команда экспертов из США смогла выяснить, откуда на спутнике Юпитера под названием Ио появились песчаные дюны. На этом спутнике примерно от 400 до 500 вулканов.

Спутник Юпитера Ио находится ближе всего к планете из так званых галилейских спутников. При этом объект является самым вулканически активным в Солнечной системе. И вот эксперты из Ратгерского университета (США) показала, что и на Ио могут формироваться дюны, как на Земле.

Статья об этом была опубликована в журнале Nature Communications.

Для того чтобы это узнать, эксперты анализировали фотографии Ио, который были сделаны космическим зондом Galileo.

Как оказалось, поверхность Ио представляет собой сложное подвижное сочетание участков базальтовой и сернистой лавы, застывшей и подвижной, скоплений мелких частиц вулканического пепла и «снега», состоящего из замерзшего диоксида серы.

Ученые предположили, что Дюны на Ио на самом деле состоят не из песка, а из пепла. Они возникают не с помощью ветра, а из-за контакта расплавленной скамьи вулканов с замерзшим диоксидом серы.

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