Ученые залезли человеку в мозг, чтобы отучить его от вредной еды

По словам ученых, результаты их исследования помогут бороться с наркоманией, алкоголизмом и другими видами зависимостей.

Ученые из Университета Джона Хопкинса провели эксперимент, в ходе которого отключили участки мозга, отвечающие за любовь к вредной еде.

Как рассказал руководитель нового исследования Джоселин М. Ричард, все внешние стимулы в первую очередь связаны с мозгом. Они могут заставит его почувствовать удовольствие. И вот во время исследования удалось выяснить, где именно находятся участки, которые отвечают за такой тип «удовольствия» и отключить их.

Эксперименты проводились на мышах. Как оказалось, за «удовольствие» отвечают нейроны вентрального паллидиума.

Результаты можно использовать в борьбе с любыми видами зависимостей, не только от вредной еды.

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