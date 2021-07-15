Ученые заявили, что COVID-19 «адаптировался к человеку»

Ученые выяснили, что коронавирус наиболее идеально приспособлен для заражения клеток человека, а не клеток летучей мыши или ящера. Однако так и не смогли пролить свет на то, откуда произошел этот вирус.

Работа ученых была опубликована в журнале Nature Scientific Reports.

В статье рассказывается, что ученые использовали высокопроизводительное компьютерное моделирование формы вируса SARS-CoV-2 в начале пандемии для предсказания его способности инфицировать людей и ряд других домашних и экзотических животных.

Ученые надеялись, что исследование поможет идентифицировать любые промежуточные животные-переносчики, которые могли сыграть роль в передаче вируса летучих мышей человеку, и понять любой риск, связанный с восприимчивостью животными (кошки, собаки, коровы, овцы, свиньи и лошади).

Ученые из Университета Флиндерса и Университета Ла Троба использовали геномные данные 12 видов животных для кропотливого построения компьютерных моделей ключевых рецепторов белка ACE2 для каждого вида. Затем эти модели были использованы для расчета силы связывания белка-шипа SARS-CoV-2 с рецептором ACE2 каждого вида.

Ученые удивились, когда увидели результаты. Оказалось, что SARS-CoV-2 связывается с ACE2 на клетках человека сильнее, чем любой из протестированных видов животных, включая летучих мышей и ящеров.

«Люди показали самое сильное спайковое связывание, что согласуется с высокой восприимчивостью к вирусу, но очень удивительно, если животное было первоначальным источником инфекции у людей», — заявил профессор Дэвид Винклер из Университета Ла Троб.

Результаты, первоначально опубликованные на сервере препринтов ArXiv, теперь прошли рецензирование и опубликованы в Scientific Reports (Springer Nature).

«Компьютерное моделирование показало, что способность вируса связываться с белком ACE2 летучей мыши была низкой по сравнению с его способностью связывать человеческие клетки. Это говорит о том, что вирус напрямую не передается от летучих мышей человеку. Следовательно, если вирус имеет естественный источник, он мог попасть к людям только через промежуточные виды, которые еще предстоит обнаружить», — говорит профессор Николай Петровский.

Компьютерное моделирование, проведенное командой, показывает, что вирус SARS-CoV-2 также относительно прочно связан с ACE2 у ящеров, редкого экзотического муравьеда, который встречается в некоторых частях Юго-Восточной Азии и иногда используется в качестве пищи или в качестве традиционных лекарств.

Профессор Винклер говорит, что панголины показали самую высокую энергию связывания шипа из всех животных, на которых смотрело исследование — значительно выше, чем у летучих мышей, обезьян и змей.

По словам специалистов, определенная часть шипового белка коронавируса панголина, которая связывает ACE2, была почти идентична таковой из шипового белка SARS-CoV-2.

«Это совместное использование почти идентичного белка-шипа почти наверняка объясняет, почему SARS-CoV-2 так хорошо связывается с ACE2 панголина. Панголин и белки-шипы SARS-CoV-2 могли иметь сходство в процессе конвергентной эволюции, генетической рекомбинации между вирусами или с помощью генной инженерии, при этом в настоящее время не существует способа различить эти возможности», — говорит профессор Петровский.

Ученые заявили, что вирус COVID-19 очень хорошо адаптирован для заражения людей. Кроме этого, домашние животные, такие как кошки, собаки и коровы, могут быть очень восприимчивы к SARS-CoV-2», — добавляет профессор Винклер.

Однако ученые до сих пор не могут дать ответ на вопрос, как и где вирус SARS-CoV-2 адаптировался, чтобы стать таким эффективным патогеном для человека. Они продолжают свои исследования, чтобы разгадать эту загадку, так как обнаружение источников заболевания позволит предотвратить новые пандемии коронавируса.

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