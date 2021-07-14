В Амазонии более 10 тысяч видов находятся под угрозой исчезновения

Более 10 тысяч видов растений и животных находятся под высоким риском исчезновения из-за уничтожения тропических лесов Амазонки.

Более 10 тысяч видов растений и животных находятся под высоким риском исчезновения из-за уничтожения тропических лесов Амазонки. Отмечается, что 35 процентов из которых уже вырублены или деградированы.

Такие данные предоставили эксперты Научной группы Амазонки.

Деградаци лесов «имеет решающее значение», говорится в отчете. Кроме того, ученые призывают начать восстанавливать поврежденные территории. Тропический лес является важным элементом, который поможет бороться против изменений климата, поскольку он поглощает и накапливает углерод.

Согласно отчету, почва и растительность Амазонки содержат около 200 миллиардов тонн углерода, что более чем в пять раз превышает годовые выбросы CO2 в мире.

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